На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Семишагофф» планирует потратить почти 1,5 млрд рублей на склад в Петербурге

«Ъ»: «Семишагофф» купит склад «Невской логистики» в Петербурге за 1,5 млрд
true
true
true
close
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Структура сети магазинов «Семишагофф» планирует приобрети склад обанкротившейся «Невской логистики» в петербургских Шушарах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Речь идет о складском комплексе на 7,8 тысяч квадратных метров, который также занимает 5,5 гектара под землей. Принадлежащее основателю «Семишагофф» Виталию Позднееву ТК «Прогресс» победило в торгах по продаже склада.

Его могут приобрести в рамках реализации имущества «Невской логистики». За помещение было предложено 1,49 млрд рублей.

До этого сообщалось, что один из крупнейших представителей китайского рынка интернет-торговли JD.com станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо».

Сделка станет возможной благодаря покупке JD.com немецкого ретейлера Ceconomy. Данное соглашение предполагает поглощение Media-Saturn-Holding GmbH, которая имеет 15% акций «М.Видео». Отмечалось, что после этих новостей акции российской компании выросли на 6%.

Ранее эксперт объяснил, для чего россияне ходят в торговые центры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами