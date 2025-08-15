«Семишагофф» планирует потратить почти 1,5 млрд рублей на склад в Петербурге

«Ъ»: «Семишагофф» купит склад «Невской логистики» в Петербурге за 1,5 млрд

Структура сети магазинов «Семишагофф» планирует приобрети склад обанкротившейся «Невской логистики» в петербургских Шушарах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Речь идет о складском комплексе на 7,8 тысяч квадратных метров, который также занимает 5,5 гектара под землей. Принадлежащее основателю «Семишагофф» Виталию Позднееву ТК «Прогресс» победило в торгах по продаже склада.

Его могут приобрести в рамках реализации имущества «Невской логистики». За помещение было предложено 1,49 млрд рублей.

До этого сообщалось, что один из крупнейших представителей китайского рынка интернет-торговли JD.com станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо».

Сделка станет возможной благодаря покупке JD.com немецкого ретейлера Ceconomy. Данное соглашение предполагает поглощение Media-Saturn-Holding GmbH, которая имеет 15% акций «М.Видео». Отмечалось, что после этих новостей акции российской компании выросли на 6%.

