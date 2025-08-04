На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

WP назвала победителя в торговой войне между Китаем и США

WP: Китай побеждает США в торговой войне
true
true
true
close
Global Look Press

Китай побеждает США в торговой войне, которую объявил Пекину американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Мне не доставляет удовольствия сообщать, что Китай — безжалостная антиамериканская диктатура — побеждает. Но доказательства неопровержимы», — говорится в статье.

По данным издания, Китай рос в среднем на 5,3%, а США — на 1,25%. Вторым фактором являются провалившиеся попытки Трампа добиться от китайской стороны серьезных уступок.

Кроме того, Пекин ответил США 125% пошлинами на их 145% тарифы. Председатель КНР ограничил экспорт редкоземельных металлов в США, что создало риск полной остановки ряда отраслей производства — от автомобилей до истребителей. В итоге, как говорится в статье, американскому лидеру пришлось отступить и уменьшить пошлины на товары из Китая до 30%.

В ответ на это Китай опустил свои пошлины до 10%. Власти США пытались выставить данное обстоятельство как победу, однако на самом деле разговор идет лишь о перемирии.

До этого политолог Александр Дудчак заявил, что США давно мечтают рассорить Китай и Россию, однако Пекин остается важным партнером Москвы.

Ранее экономист заявил, что Индия и Китай не будут соблюдать стопроцентные пошлины Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами