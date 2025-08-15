МВД назвало самую популярную мошенническую схему

Мошенничество в сфере инвестиций занимает первую строчку в топе схем по обману граждан России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Мошенники ищут жертв в мессенджерах и тематических группах, входят в доверие и предлагают попробовать себя в роли трейдера.

Для убедительности мошенники могут позволить вам вывести несколько тысяч рублей, но все это — фейк, говорится в материалах ведомства.

В июле в прокуратуре рассказали желающим инвестировать, что не стоит переходить по неизвестным ссылкам, следует проверять брокеров и никогда не переводить деньги для инвестиций непонятным людям.

Гарантию сверхдохода в ведомстве назвали признаком мошенничества. Там также напомнили, что нельзя оставлять свои персональные данные и данные банковской карты на сайтах нелегальных компаний. Инвестиционные компании не принимают деньги на счета третьих лиц и не просят перевести деньги на карту физлица, подчеркнули в прокуратуре.

