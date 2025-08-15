На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МВД назвало самую популярную мошенническую схему

Мошенничество в сфере инвестиций занимает первое место среди схем обмана россиян
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенничество в сфере инвестиций занимает первую строчку в топе схем по обману граждан России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Мошенники ищут жертв в мессенджерах и тематических группах, входят в доверие и предлагают попробовать себя в роли трейдера.

Для убедительности мошенники могут позволить вам вывести несколько тысяч рублей, но все это — фейк, говорится в материалах ведомства.

В июле в прокуратуре рассказали желающим инвестировать, что не стоит переходить по неизвестным ссылкам, следует проверять брокеров и никогда не переводить деньги для инвестиций непонятным людям.

Гарантию сверхдохода в ведомстве назвали признаком мошенничества. Там также напомнили, что нельзя оставлять свои персональные данные и данные банковской карты на сайтах нелегальных компаний. Инвестиционные компании не принимают деньги на счета третьих лиц и не просят перевести деньги на карту физлица, подчеркнули в прокуратуре.

Ранее мужчину обманом заставили купить абонементы в спортзал на 300 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами