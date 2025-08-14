На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Международные резервы России за неделю выросли на 1,5%

Центробанк: международные резервы РФ с 1 по 8 августа выросли до $686,4 млрд
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Банк России сообщил о том, что международные резервы России в период с 1 по 8 августа текущего года увеличились на 1,5% и достигли $686,4 миллиарда. Об этом пишет РИА Новости.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 8 августа 2025 года составили 686,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 10 миллиардов долларов США, или на 1,5%, в основном из-за положительной переоценки», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 августа международные резервы составляли $676,4 миллиарда. Исторический максимум был зафиксирован на конец дня 25 июля 2025 года и составлял $695,5 миллиарда.

За прошедший год международные резервы РФ увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные активы в иностранной валюте, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Данные резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и средств в иностранной валюте.

Ранее прогноз МВФ для экономики РФ сильно ухудшился после ультиматума Трампа.

