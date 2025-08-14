На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист поддержал ограничение на количество микрозаймов для россиян

Экономист Бадалов: ограничение на микрозаймы не позволит гражданам копить долги
Максим Блинов/РИА «Новости»

Доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу Банка России об ограничении числа займов в микрофинансовых организациях (МФО) на одного человека. По мнению эксперта, такое решение действительно может помочь россиянам избавиться от непосильной долговой нагрузки.

«Центробанк с 2014 года начал вносить изменения в деятельность микрофинансовых организаций, чтобы работа МФО превратилась в рынок с человеческим лицом. <...> Изменения повлияют. Меньше будет займов под 1000%, которые будут в итоге доводить человека до долговой ямы», — подчеркнул Бадалов.

При этом, по его словам, часть микрозаймов после введения ограничений может уйти в тень, используя возможности интернета.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, гражданам России со следующего года планируют запретить брать в МФО больше одного займа.

С соответствующим предложением выступил Центробанк. Согласно инициативе, если у граждан есть непогашенный долг, то в новой ссуде микрофинансовая организация должна будет им отказать. Предложения регулятора внесены в Госдуму. Как рассказал депутат, их рассмотрят в осеннюю сессию.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты онлайн.

