В Совфеде россиянам рассказали о плюсах изменения расчета среднего заработка

В России в сентябре вступят в силу новые правила расчета среднего заработка, которые теперь будут учитывать как премиальные, так и все остальные денежные выплаты. Таким образом, итоговые суммы выплат для работников вырастут, рассказала RT сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

Выходное пособие теперь будет рассчитываться по новой формуле, предполагающей умножение дневного среднего заработка на количество рабочих дней в месяце. При сменном и индивидуальном графике учитываться будет средний доход за час работы и количество трудочасов в месяце, пояснила сенатор.

На расчет отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск изменения не повлияют – по прежней схеме сумма зарплаты за последний год делится на фиксированные 29,3 календарных дня. По словам Епифановой, эти изменения сделают выплаты россиянам более прозрачными.

«Благодаря новым расчётным правилам и общей тенденции роста доходов сотрудники смогут получать крупнее отпускные, выходные и прочие выплаты, особенно те, чей заработок сильно зависит от премий и бонусов», — подчеркнула сенатор.

Напомним, новые правила прописаны в документах правительства РФ. В них уточняется, что средний месячный заработок для расчета выходного пособия будет определяться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году. А когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, расчет будет проводиться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.

Ранее в Госдуме рассказали о плюсах изменения расчета среднего заработка в России.