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Россиянам раскрыли новые правила расчета среднего заработка

Правительство России утвердило новые правила расчета среднего заработка
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SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на документы правительства РФ.

«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — сказано в документе.

При этом расчет среднего заработка в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет производиться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.

Соответствующие правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

На прошлой неделе глава аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков заявил, что средняя зарплата в России в 2025 году увеличится на 12% в номинальном выражении. По его словам, рост зарплат замедлится по сравнению с прошлым годом, когда, по данным Росстата, средний месячный доход россиян в декабре составил 128,7 тысячи рублей, показав рост почти на 22%. В целом за 2024 год средняя зарплата достигала 89 тысяч рублей — на 19% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, в каких сферах упадут зарплаты в ближайшее время.

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