Российский бизнес начал запрещать сотрудникам общаться в мессенджерах

true
true
true
close
Treerat Wongvorapat/Shutterstock/FOTODOM

Крупные компании в России стали ограничивать общение своих сотрудников в мессенджерах, пишут «Известия».

Как уточняется в статье, это связано с ростом количества кибератак и попыток злоумышленников получить доступ к конфиденциальным сведениям. Компании из финансового и теневого секторов теперь переводят внутренние коммуникации на защищенные корпоративные платформы.

«Для служебного общения используются решения, находящиеся внутри информационной инфраструктуры компании. Для личного общения мы предоставляем сотрудникам рекомендации, направленные на повышение уровня осведомленности о рисках кибербезопасности», — отметили в Х5.

Глава юридического департамента «МТС Линк» Александр Кирсанов рассказал, что крупный бизнес стал использовать многоуровневые системы аутентификации, в том числе живую биометрию. Она дает возможность предотвратить доступ к внутренним системам дипфейка, маски или изображения.

В компании MWS A на этом фоне заявили, что уровень защиты при использовании мессенджеров у бизнеса пока часто остается низким.

Накануне звонки через Telegram и WhatsApp были заблокированы для борьбы с мошенниками. Как заявили в Госдуме, владельцы мессенджеров «фактически стали пособниками преступников», а доля атакованных граждан только в WhatsApp с 2024 года выросла в 3,5 раза. Минцифры РФ при этом не исключило, что доступ может быть восстановлен. Однако, по словам депутата Антона Горелкина, это будет возможно только после «приземления» мессенджеров в России.

Ранее москвичи отдали мошенникам 1,32 млрд рублей.

