На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В прокуратуре рассказали, сколько денег москвичи отдали мошенникам

Прокуратура: обманутые москвичи отдали мошенникам 1,32 млрд рублей
true
true
true
close
Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

В московские суды подано 1,3 тысячи исков на общую сумму 1,32 млрд рублей в защиту жертв телефонных аферистов. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

С начала 2025 года прокуроры направили 1222 о взыскании 869,5 млн рублей, поступивших дропперам. Еще 126 исков суммарно почти на 163 млн рублей касались оспаривания сделок по продаже квартир или кредитов, оформленных москвичами под влиянием мошенников.

«Важно не ослаблять надзор на данном направлении, добиваться выполнения всех следственных действий, направленных на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности», — сказал прокурор Москвы Максим Жук.

Тем временем депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что доля атакованных мошенниками граждан в мессенджере WhatsApp выросла в 3,5 раза с 2024 года. По его словам, мессенджер не удаляет противоправные материалы и не выполняет требования по защите персональных данных.

Ранее россиянам рассказали о схемах мошенников в преддверии 1 сентября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами