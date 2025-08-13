В прокуратуре рассказали, сколько денег москвичи отдали мошенникам

В московские суды подано 1,3 тысячи исков на общую сумму 1,32 млрд рублей в защиту жертв телефонных аферистов. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

С начала 2025 года прокуроры направили 1222 о взыскании 869,5 млн рублей, поступивших дропперам. Еще 126 исков суммарно почти на 163 млн рублей касались оспаривания сделок по продаже квартир или кредитов, оформленных москвичами под влиянием мошенников.

«Важно не ослаблять надзор на данном направлении, добиваться выполнения всех следственных действий, направленных на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности», — сказал прокурор Москвы Максим Жук.

Тем временем депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что доля атакованных мошенниками граждан в мессенджере WhatsApp выросла в 3,5 раза с 2024 года. По его словам, мессенджер не удаляет противоправные материалы и не выполняет требования по защите персональных данных.

Ранее россиянам рассказали о схемах мошенников в преддверии 1 сентября.