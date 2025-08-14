На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Азаров обвинил Запад в отказе Украины от российского газа

Максим Богодвид/РИА Новости

Власти Украины отказались продлевать контракт контракт с «Газпромом» по указке Запада. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Он подчеркнул, что отказ от продления контракта на дешевый российский газ не является решением Киева, а антиукраинским решением Запада.

Экс-премьер отметил, что раньше Украина потребляла 70 млрд кубометров газа, а сейчас этот показатель уменьшился до 1-1,5 млрд. Это говорит о том, что Украина никак не развивается, а лишь поддерживается на плаву Западом.

По словам Азарова, на Украине никто не занимается развитием экономики и промышленности, а в задачи посольства США в Киеве эти функции не входят.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил взыскать с России $6,9 млрд по искам в международных арбитражных судах.

6 июня «Газпром» подал иск против «Нафтогаза Украины» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что Россия запустит новые маршруты поставок газа в обход Украины.

