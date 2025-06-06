«Газпром» подал в российский суд новый иск к «Нафтогазу Украины»

Российская компания «Газпром» подала новый иск против «Нафтогаза Украины» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Данные об этом появились в картотеке арбитражных дел.

Иск подали 5 июня. Ответчиком проходит АО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Другие детали спора пока не раскрываются.

Это не первое судебное разбирательство между сторонами. В январе 2024 года российский суд уже запретил «Нафтогазу» продолжать рассмотрение дела против «Газпрома» в Международном арбитраже. Тогда суд постановил взыскать с украинской компании около $150 млн за нарушение запрета, а позже сумма неустойки была увеличена до более чем $1,35 млрд.

«Газпром» до этого выражал сомнения в беспристрастности международного арбитража, указывая, что разбирательство проходит в странах, наложивших санкции на Россию, — Франции и Швейцарии.

Конфликт между компаниями обострился после того, как в 2022 году «Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» за якобы задержку оплаты транзита газа. Кроме того, украинская сторона инициировала взыскание с России $5 млрд по решению Гаагского суда за потерю активов в Крыму. В перечень претензий входили мощности «Черноморнефтегаза» и подземные газовые хранилища на полуострове.

В «Газпроме» считают действия украинской стороны незаконными и не исключают введения санкций против «Нафтогаза» в случае продолжения подобных шагов.

Ранее на Украине заявили, что страна потеряла почти половину добычи газа.