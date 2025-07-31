Эксперт объяснил, как не стать случайным покупателем платной подписки

При использовании тех или иных ресурсов нужно всегда внимательно изучать условия договоров, чтобы случайно не приобрести платную подписку и не лишиться средств. К примеру, многие сайты и платформы предлагают пользователям бесплатный пробный период, соглашаясь на который, человек автоматически покупает подписку и может столкнуться с неожиданными списаниями с карты, предупредил в беседе с RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Будьте осторожны, если сервис просит ввести данные карты даже для «бесплатного» доступа. Некоторые платформы сначала берут символическую сумму (например, 1 рубль для проверки карты), а потом без предупреждения списывают полную стоимость подписки», — отметил эксперт.

Для защиты от этого механизма он порекомендовал использовать при регистрации на таких ресурсах виртуальные одноразовые карты, срок действия которых ограничен. Кроме того, если подписка нужна лишь на короткое время, то важно во время заключения соглашения отключить автопродление – эта функция подразумевает автоматическое списание средств с карты.

Силаев также посоветовал не использовать в браузере и приложениях платежные данные, подчеркнув, что это создает потенциальный риск для случайной покупки подписки в один клик. Если списание средств уже произошло и стало для пользователя неожиданностью, то нужно отменить подписку в магазине приложений – в Google Play и App Store такая возможность есть. Обычно средства могут вернуть, если с момента их списания прошло не больше двух недель, уточнил специалист.

После этого нужно обратиться в службу поддержки списавшего деньги ресурса и потребовать возврата средств, так как по закону пользователь имеет право отказаться от подписки и вернуть деньги. Если его запросы игнорируются, то оспорить платеж можно через банк, указав в заявлении, что подписку оформили обманным путем. Часто банки соглашаются помочь клиентам в таких ситуациях, заключил Силаев.

Напомним, исследователи выяснили, что большинство (59%) опрошенных россиян регулярно платят за сервисы, обеспечивающие комфорт и экономию времени. Лишь 19% систематически отслеживают подписки и отказываются от ненужных. Наиболее востребованными у россиян оказались сервисы по доставке еды (65%), подписки на стриминговые платформы (53%), курьерская доставка товаров (48%) и платные функции мобильных и веб-приложений, включая облачные хранилища и трекеры привычек (41%). Кроме того, 27% респондентов оплачивают премиум-доступ к социальным сетям и приложениям знакомств, а 19% — доступ к образовательным платформам и аналитическим материалам.

Ранее россияне рассказали, почему не отключают платные подписки, которыми не пользуются.