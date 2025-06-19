Эксперт указал на рост стоимости золота на фоне конфликта Израиля и Ирана

Конфликт между Израилем и Ираном подогрел спрос на золото, которое участники рынка рассматривают как актив-убежище. Об этом в интервью «Ридусу» сообщил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. По его словам, драгметалл подорожал по итогам недели на 3,7% и приближается к историческому максимуму, достигнув отметки в $3444 за тройскую унцию.

При этом он отметил, что другие металлы несколько просели в цене.

«Однако участники рынка увеличивают длинные позиции на медь на бирже COMEX на фоне устойчивого спроса на металл и сокращающегося предложения. Складские запасы меди на Лондонской бирже металлов к середине первой декады июня сократились почти в 1,5 раза к уровню 20 мая, до 54 700 тонн, согласно оценкам Bigmint», — рассказал эксперт.

До этого портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин сообщал, что серебро за последний месяц подорожало на 11%, постепенно догоняя золото по динамике цен.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Вечером в те же сутки Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Взаимные атаки продолжаются по сей день.

Ранее в Иране сообщили о кибератаках на два местных банка.