Новая иностранная авиакомпания запустит рейсы в Россию

АТОР: на российский рынок выходит египетский чартер Sky Vision Airlines
true
true
true
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

К началу осени на российский рынок выйдет чартерная египетская авиакомпания Sky Vision Airlines. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В конце августа — начале сентября из Москвы и семи городов в Шарм-эль-Шейх по заказу туроператоров PEGAS Touristik и Coral Travel начнет летать Sky Vision Airlines — чартерная египетская авиакомпания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы, помимо российской столицы, свяжут с Египтом Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Омск, Казань, Тюмень, Пермь и Уфу.

Первые самолеты отправятся уже 28 и 29 августа — из Тюмени и Москвы соответственно.

До этого сообщалось, что зимой могут запустить первые рейсы между Россией и Доминиканской Республикой.

По словам директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина, власти Доминиканы заявляют о своем высоком интересе к возобновлению прямого авиасообщения с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что Малайзия хочет запустить прямые перелеты в три российских города.

