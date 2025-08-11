На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какие товары подорожают в сентябре

Рыночный эксперт Анфиногенов: в сентябре продуктовая корзина подорожает на 5-10%
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

В сентябре в России ожидается традиционный рост цен на продуктовую корзину – по мнению независимого эксперта FMCG рынка Александра Анфиногенова, он составит 5-10%. Это связано с нестабильным курсом доллара, от которого зависит стоимость импортной продукции, упаковки и логистики, а также с разгоном инфляции, объяснил он в беседе с 360.ru.

«Производители могут повысить цены после урожая или неурожая. А после подорожания одной категории товаров ретейлеры потихонечку пробивают восприимчивость целевой аудитории и поднимают стоимость других», — отметил эксперт, добавив, что также цены должны компенсировать проседающий спрос в январе и феврале.

Чаще всего в первую очередь ценники растут на такие товары, как мясо, птица, масло, куриные яйца, крупы, макароны, сахар, мука, соль, а также бытовая химия и средства гигиены. Кроме того, дорожают и маржинальные продукты, поэтому могут немного подрасти цены на рыбу, консервацию, бакалею, отметил Анфиногенов. Он подчеркнул, что рост цен в сентябре – ситуация обычная, люди к этому относятся спокойно на фоне ожидаемого снижения в период акций перед новогодними праздниками, поэтому закупаться продуктами впрок не имеет смысла.

При грамотном подходе россияне могут сэкономить даже во время роста цен, если будут учитывать несколько важных деталей, добавил эксперт. Так, он призвал обращать внимание на шринкфляцию, когда покупателям предлагают меньший объем товара по прежней цене – например, не литр, а 950 миллилитров. Кроме того, важно не вестись на искусственно заниженные ценники – зачастую продавцы сначала в разы повышают стоимость товаров, а затем снижают их без реальной выгоды для покупателей, пояснил специалист.

Анфиногенов посоветовал россиянам сравнивать цены на продукты в разных магазинах, вести список потребляемых товаров и следить за изменением их стоимости. Кроме того, важно не покупать лишнее из-за предлагаемых акций, так как чаще всего они являются лишь уловками маркетологов, которые работают ради повышения результатов и соответствия прогнозам, заключил эксперт.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в августе ожидается снижение цен на борщевой набор сразу на 20%. Продукты для винегрета в это же время подешевеют на 24-27% — такая разница ожидается на фоне снижения стоимости овощей к концу лета. По словам экономиста, подсолнечное масло, консервированный горошек будут стоить также, однако различные акции в магазинах могут помочь россиянам сэкономить до 25% от исходной цены, напомнил эксперт. В этом случае, согласно расчетам, стоимость винегрета в августе станет ниже на 30-33% в сравнении с июлем.

Ранее стало известно, что цены на продукты в мире выросли до двухлетнего максимума.

