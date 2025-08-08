На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цены на продукты в мире выросли до двухлетнего максимума

Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Мировые цены на продовольственные товары в июле достигли максимума более чем за два года. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

«Высокая инфляция во многих странах резко снизила покупательную способность населения, особенно малоимущего, и затруднила его доступ к здоровому рациону», — говорится в докладе.

По информации ФАО, индекс цен на продукты, который служит глобальным ориентиром цен на продовольственные товары, в июле текущего года составил в среднем 130,1 пункта, что на 1,6% больше, чем в прошлом месяце.

Организация отмечает, что указанные данные стали самым высоким показателем с февраля 2023 года. При этом, отмечается в докладе, индекс был на 18,8% ниже своего пикового значения в марте 2022 года, которое было достигнуто после начала специальной военной операции России на Украине.

По данным ФАО, в июле рост цен на мясо и растительное масло перевесил снижение цен на зерновые, молочные продукты и сахар.

В мае руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой поручить Минсельхозу разработать меры по сдерживанию цен на продовольственные товары. В обращении также призывается рассмотреть возможность корректировки роста цен и тарифов в топливно-энергетической сфере и ЖКХ.

Ранее россиян предупредили о подорожании кофе.

