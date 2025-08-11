Названа сумма, необходимая для чувства обеспеченности в России

ВШЭ: для жизни в России каждому члену семьи ежемесячно нужно 250 тысяч рублей

Для нормальной жизни одного члена семьи в России, по мнению состоятельных граждан РФ, ежемесячно нужно около 250 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный лист НИУ ВШЭ «НЭП: Новости экономического поведения».

По оценке экспертов, чтобы чувствовать себя в России обеспеченным, понадобится 500 тыс. руб. По мнению участников опроса, о высоком статусе и состоятельности также говорят автомобили премиум-класса и недвижимость. В последний год к этим критериям добавились возможность отдыхать за границей и гибкий график, позволяющий планировать свое время.

«Только для чуть более трети состоятельных россиян (36%) их текущие доходы оказываются не ниже «нормальных» по их самоощущению, а для 64% характерно ощущение «недотягивания» до нормы», — отмечается в информационном листе.

В январе сервис «Работа.ру» провел опрос, чтобы выяснить желаемую ежемесячную зарплату россиян. Согласно полученным результатам, граждане РФ в среднем ожидали получать 139 тыс. руб.:. Мужчины рассчитывали на 157 тыс. руб., а женщины — на 123 тыс. руб.

