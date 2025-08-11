На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма, необходимая для чувства обеспеченности в России

ВШЭ: для жизни в России каждому члену семьи ежемесячно нужно 250 тысяч рублей
true
true
true
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Для нормальной жизни одного члена семьи в России, по мнению состоятельных граждан РФ, ежемесячно нужно около 250 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный лист НИУ ВШЭ «НЭП: Новости экономического поведения».

По оценке экспертов, чтобы чувствовать себя в России обеспеченным, понадобится 500 тыс. руб. По мнению участников опроса, о высоком статусе и состоятельности также говорят автомобили премиум-класса и недвижимость. В последний год к этим критериям добавились возможность отдыхать за границей и гибкий график, позволяющий планировать свое время.

«Только для чуть более трети состоятельных россиян (36%) их текущие доходы оказываются не ниже «нормальных» по их самоощущению, а для 64% характерно ощущение «недотягивания» до нормы», — отмечается в информационном листе.

В январе сервис «Работа.ру» провел опрос, чтобы выяснить желаемую ежемесячную зарплату россиян. Согласно полученным результатам, граждане РФ в среднем ожидали получать 139 тыс. руб.:. Мужчины рассчитывали на 157 тыс. руб., а женщины — на 123 тыс. руб.

Ранее сообщалось, сколько россиян вынуждены работать в отпуске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами