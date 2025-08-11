На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер-министр Румынии заявил, что в стране не будет конфискации сбережений граждан

Премьер Румынии Боложан: власти не будут конфисковывать сбережения населения
Creative Lab/Shutterstock

В Румынии не произойдет конфискации сбережений населения. Об этом в интервью телеканалу Antena 3 CNN заявил глава правительства страны Илие Боложан.

Премьер-министр подчеркнул, что обсуждаемый в Румынии проект закона о частных пенсиях не предусматривает конфискации сбережений граждан, а лишь регламентирует порядок выплат, как в большинстве государств Европы.

Боложан выразил надежду, что после проводимых обсуждений румынам станет ясно, что у правительства нет никаких планов по изъятию сбережений.

Подготовленный Администрацией финансового мониторинга Румынии проект закона предусматривает, что вкладчики частных пенсионных фондов при выходе на пенсию не смогут забрать лишь четверть своих сбережений. Оставшиеся 75% средств будут выплачиваться постепенно в течение 10 лет с учетом средней продолжительности жизни в стране.

Законопроект вызвал протесты румын, которые в дополнение к государственной пенсии откладывают деньги на старость в частных фондах.

20 июля сообщалось, что в Бухаресте состоялась антиправительственная акция протеста.

Ранее в Румынии раскрыли попытку госпереворота.

