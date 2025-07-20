В Бухаресте состоялась антиправительственная акция протеста

В Бухаресте демонстранты вступили в столкновения с жандармами

Антиправительственный митинг в румынской столице привел к столкновениям демонстрантов с силами правопорядка. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Сотни демонстрантов, вышедших на акцию протеста перед дворцом Виктории в Бухаресте, выкрикивали лозунги против правительства и в поддержку бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Протестующие не давали жандармам блокировать движение транспорта, в результате чего четверо правоохранителей получили травмы.

В свою очередь, полиция задержала троих активных участников протестной акции. В правоохранительных органах подчеркнули, что участвовавшие в беспорядках демонстранты будут серьезно наказаны.

26 мая экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил, что уходит из политики после окончания выборов главы государства.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона.

Эти выборы были повторными, так как Конституционный суд Румынии прервал плановые выборы после первого тура, состоявшегося 24 ноября 2024 года. Тогда наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Джорджеску. Его отстранили от участия в электоральном процессе, в том числе под предлогом недоказанного «российского вмешательства».

Ранее в Румынии российских дипломатов обвинили в связи с мифической «группировкой Влада Цепеша».