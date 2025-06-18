Глава Роснедр сообщил о возможностях двух российских месторождений редкоземельных металлов

Два российских месторождения готовы обеспечить весь мир редкоземельными металлами. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов.

Он подчеркнул, что 11 млн тонн из 28,5 млн тонн запасов российских редкоземельных металлов сосредоточены в двух месторождениях — Ловозерском в Мурманской области и Томторском в Якутии.

По словам Казанова, эти месторождения готовы обеспечить редкоземельными металлами не только Российскую Федерацию, но и полностью весь мир. Кроме того, имеются участки нераспределенного фонда и объекты техногенного сырья, которые не учитываются в 28,5 млн тонн подтвержденных российских запасов.

Глава Роснедр уточнил, что Ловозерское месторождение, несмотря на бедные по качеству руды, обладает самым большим потенциалом, на нем действует горно-обогатительный комбинат и имеется избыток электроэнергии. Томторское месторождение разделено на несколько участков, в том числе с аномально богатыми рудами. Месторождение подготовлено к добыче, но она пока там не ведется.

22 мая Казанов заявил, что Россия обеспечена редкими металлами на срок от 100 до 400 лет.

Ранее стали известны подробности о решении Китая по экспорту редкоземельных магнитов в США.