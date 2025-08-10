Канада может снизить потолок цен на российскую нефть

Власти Канады намерены снизить потолок цен на российскую нефть до $47,60 за баррель из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

«Канада намерена вместе с Евросоюзом и Великобританией <....> еще больше снизить потолок на перевозимую по морю российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель», — заявили чиновники.

В середине июля Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель. Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — ЕС ввел ограничения на поставки его продукции. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что из-за новых санкций российский бюджет будет терять до $7 млрд каждый год.

При этом введенный запрет на импорт в страны ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, не затронет США, Канаду, Великобританию, Швейцарию и Норвегию.

Ранее стало известно о планах Греции продолжить возить нефть России после санкций.