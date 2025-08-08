Один из крупнейших производителей виски Ирландии закрылся из-за Трампа

Одна из крупнейших независимых компаний по производству пива и виски в Ирландии Killarney Brewing & Distilling Co. закрылась после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

О компании говорится, что она начала свой бизнес десять лет назад с небольшого бара в графстве Керри, а в прошлом году запустила производство купажированного виски. Бренд уже вел борьбу с ростом издержек и перебоями в цепочке поставок.

«Однако глобальная торговая война Дональда Трампа ускорила конец Killarney», — говорится в статье.

По данным самой компании, она производила один миллион литров чистого спирта или 250 тысяч ящиков виски в год. Bloomberg уточняет, что закрытие Killarney стало отражением масштабных проблем во всей отрасли.

Пошлины США в 39% на швейцарский импорт стали самыми высокими среди тех, которые Вашингтон применил против развитых стран. Однако из-под действия пошлин вывели золото и фармацевтическую продукцию. Решение о пошлинах стало неожиданностью для Берна и вызвало резонанс в швейцарских и международных деловых кругах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

