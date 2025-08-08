На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Один из крупнейших производителей виски Ирландии закрылся из-за Трампа

Bloomberg: ирландский производитель виски закрылся из-за пошлин Трампа
true
true
true
close
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Одна из крупнейших независимых компаний по производству пива и виски в Ирландии Killarney Brewing & Distilling Co. закрылась после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

О компании говорится, что она начала свой бизнес десять лет назад с небольшого бара в графстве Керри, а в прошлом году запустила производство купажированного виски. Бренд уже вел борьбу с ростом издержек и перебоями в цепочке поставок.

«Однако глобальная торговая война Дональда Трампа ускорила конец Killarney», — говорится в статье.

По данным самой компании, она производила один миллион литров чистого спирта или 250 тысяч ящиков виски в год. Bloomberg уточняет, что закрытие Killarney стало отражением масштабных проблем во всей отрасли.

Пошлины США в 39% на швейцарский импорт стали самыми высокими среди тех, которые Вашингтон применил против развитых стран. Однако из-под действия пошлин вывели золото и фармацевтическую продукцию. Решение о пошлинах стало неожиданностью для Берна и вызвало резонанс в швейцарских и международных деловых кругах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Бразилии отказался «унижаться» перед Трампом после введения пошлин.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами