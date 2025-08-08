«Это безумие»: в России призвали поторопить компании с «переездом» из Москвы

В России составили список из 170 госкорпораций и компаний с госучастием, которым рекомендовано переехать из Москвы в регионы. Однако в этом направлении следует предпринять более решительные меры – нужна соответствующая директива со стороны государства, так как самостоятельно организации внятных действий не предпримут, заявил Tsargrad.tv экономист Василий Колташов.

Эксперт напомнил, что на первоначальном этапе предполагалось, что компании сами примут решение и выберут регион, в который переместят московские офисы.

«И как мы видим, чуда не случилось. Активного переезда даже хотя бы нескольких десятков крупных компаний у нас не было, хотя бы даже 15 - тоже нет», — констатировал он.

Сложившаяся ситуация требует более решительных мер – по мнению эксперта, нужно переходить от добровольного переезда к четкой директиве, которая будет включать в себя конкретное место. Самостоятельно включенные в список компании не смогут определиться, а будут тянуть время, считает он.

При этом реализация инициативы благотворно скажется на развитии региональной инфраструктуры, создаст дополнительный импульс для ее развития и для рынка недвижимости в целом, убежден экономист. По его мнению, Москву крайне важно «разгрузить», так как сегодняшние расценки офисов в столице, достигающие 304 тыс. рублей за квадратный метр, — это «безумие». Все это делает Москву слишком раздутым и дорогим финансовым центром, подчеркнул Колташов.

Выбирать места дислокации следует в пользу городов с большим пространством для масштабной застройки, отметил эксперт.

«Можно выбрать и города, в которых ещё пока не очень много чего построено, то есть даже не из первой десятки, а скорее мегаполисы из второй десятки. Выбрать их и там создать стимул, туда переехать», — заключил экономист.

Напомним, 1 августа сообщалось, что правительство России определило критерии переезда некоторых компаний из Москвы. В первую очередь перемещать будут госкорпорации и компании с госучастием, в которых работают не менее 2000 человек. Работу над перечнем ведет Минэкономразвития, в том числе в него могут добавить дочерние компании. При этом для части компаний будет предусмотрен «более мягкий» вариант – перенос «некоторых их функций» при условии обязательного создания рабочих мест в регионе.

Ранее экономист объяснил выгоду от «переезда» компаний из Москвы в регионы.