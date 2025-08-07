Швеция направит общественным организациям Украины 100 млн крон

Правительство Швеции приняло решение о целевом выделении 100 млн крон ($10,4 млн) общественным организациям Украины. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

В пресс-релизе отмечается, что средства будут направлены в рамках принятой правительством стратегии по развитию гражданского общества на период 2025–2029 годов.

«Гражданское общество играет важную роль в обороне Украины, а также в деле развития сильного общества в отдаленной перспективе. Помощь Швеции здесь также важна», — утверждает министр по делам интеграции Симона Мухамссон.

5 августа агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что три государства — Швеция, Дания и Норвегия — решили принять участие в закупках американского оружия для Украины. Позже ситуацию прокомментировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, поблагодарив скандинавские страны за решение оплатить помощь для Киева.

Позднее посол Москвы в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что действия шведского правительства, финансирующего Киев, ведут к затягиванию украинского конфликта.

Ранее в Европе высказались о военной помощи Украине.