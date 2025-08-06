Швецию обвинили в затягивании конфликта на Украине

Действия шведского правительства, финансирующего Киев, ведут к затягиванию украинского конфликта. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил посол Москвы в Стокгольме Сергей Беляев.

Таким образом он прокомментировал решение Швеции принять участие в закупках американских вооружений для Украины.

По словам дипломата, всего западные страны выделили $500 млн на эти цели. При этом на Швецию приходится больше половины от данной суммы — около $275 млн. Как сказал Беляев, власти королевства вынуждены сокращать расходы на реализацию социальных программ, чтобы продолжать помогать Киеву.

«Например, это даже привело к нехватке машин скорой помощи в столичном регионе. Множатся и другие проблемы в экономике, образовании, сфере работы с молодежью», — отметил посол.

Он добавил, что Швеция с начала конфликта выделила $8,6 млрд на военную помощь Украине.

5 августа агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что три государства — Швеция, Дания и Норвегия — решили принять участие в закупках американского оружия для Украины. Позже ситуацию прокомментировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, поблагодарив скандинавские страны за решение оплатить помощь для Киева.

Ранее в Европе высказались о военной помощи Украине.