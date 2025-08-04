Стало известно, почему россияне интересуются ключевой ставкой

Россияне хотят знать, как ключевая ставка повлияет на инфляцию, курс рубля, стоимость недвижимости, проценты по кредиту, акции, ипотеку, облигации, финансовые рынки, экономику, проценты по вкладам. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики «Яндекса».

По их словам, наиболее популярные поисковые запросы россиян про ключевую ставку звучат так: «когда заседание ЦБ по ключевой ставке», «что такое ключевая ставка», «какая сейчас ключевая ставка», «чем грозит повышение ключевой ставки», «что будет с ключевой ставкой», «когда снизится ключевая ставка», «на что влияет ключевая ставка», «как менялась ключевая ставка», «от чего зависит ключевая ставка», «ставка рефинансирования и ключевая ставка в чем разница».

Аналитики уточнили, что в последние три года при высокой ключевой ставке (≥ 15%) интерес ко вкладам был на 50% больше, чем при низкой (<10%). Интерес к кредитам был на 20% меньше при высокой ставке.

По данным аналитиков, в пятницу 25 июля, в день снижения Банком России ключевой ставки с 20% до 18%, количество запросов о вкладах выросло на 38%, а о кредитах — на 25%.

«В понедельник-среду (28–30 июля) количество запросов о вкладах было в среднем на 30% выше, чем неделей ранее, о кредитах — на 15%. Когда в конце февраля 2022 года Банк России поднял ставку до рекордных 20%, более чем в три раза выросло число поисковых запросов про вклады. После снижения ставки летом 2022 года число посвященных кредитам поисковых запросов немного увеличилось, а после роста ставки осенью 2023-го — сократилось. Также интерес к кредитам повысился в апреле-июле 2024-го при стабильной ставке. Вероятно, рост мог быть связан с анонсом завершения программы льготной ипотеки», — отметили аналитики.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет дальше с ключевой ставкой.