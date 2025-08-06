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Компании Wildberries&Russ разрешили построить небоскреб в «Москва-Сити»

Wildberries&Russ построит 75-этажный бизнес-центр в «Москва-Сити»
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Мосгосстройнадзор выдал объединенной компании Wildberries&Russ разрешение на строительство 75-этажного бизнес-центра в составе делового кластера «Москва-Сити». Об этом сообщает пресс-служба комитета.

По словам главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, объект будет находиться по адресу: Краснопресненская набережная, участок 16/1.

Девелопером проекта выступает Wildberries&Russ. В высотке будет размещена штаб-квартира маркетплейса, где смогут работать до 17 тысяч сотрудников.

Слободчиков рассказал, что здание высотой около 400 метров станет «новой высотной доминантой» делового центра. Комплекс общей площадью 202,6 тыс. кв. м будет включать шестиуровневый подземный паркинг на 305 машиномест и современные офисные пространства, занимающие 128 тыс. кв. м.

Для перемещения внутри башни предусмотрены три лифтовые зоны с 84 кабинами, грузоподъемность которых составит от 160 до 1800 кг. В пресс-службе комитета подчеркнули, что особое внимание будет уделяться качеству строительства в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.

В конце прошлого года сообщалось, что Wildberries&Russ выкупит строящийся небоскреб в районе «Москва-Сити». Штаб-квартира маркетплейса разместится в офисном здании, которое построят у моста «Багратион» на Краснопресненской набережной. Планируется, что высота здания составит 398 метров, а общая площадь — 214 тыс. кв. м. Для строительства выделили земельный участок площадью 0,56 га.

Ранее Собянин сообщил об открытии новой станции «Москва-Сити» уже в этом году.

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