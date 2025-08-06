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В Италии построят самый длинный в мире подвесной мост

AP: в Италии построят мост между Сицилией и материковой частью страны
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Global Look Press

В Италии планируют построить самый длинный подвесной мост в мире, который соединит материковую часть страны с островом Сицилия. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Реализация инфраструктурного проекта обойдется в €13,5 млрд.

Долгое время решение о создании моста откладывалось из-за споров о его масштабах, угрозе землетрясений, воздействии на окружающую среду и вероятности вмешательства мафии.

Глава минтранса и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что мост через Мессинский пролив станет «крупнейшим инфраструктурным проектом на Западе».

Подготовительные работы могут начаться в конце сентября — начале октября после одобрения со стороны Счетной палаты. Строительство, как ожидается, начнется в 2026 году.

По словам Сальвини, несмотря на бюрократические проволочки, строительство моста планируется завершить в 2032–2033 годах.

В апреле сообщалось, что в китайской провинции Гуйчжоу завершается строительство моста, который установит новый мировой рекорд. Мост Хуацзян Гранд-Каньон, перекинутый через реку Бэйпань, достигнет высоты 625 метров над водной поверхностью и откроется для движения во второй половине 2025 года. Этот проект продолжит славную традицию региона – в Гуйчжоу уже находится более половины из 100 самых высоких мостов мира.

Ранее в Петербурге одобрили строительство нового разводного моста через Неву.

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