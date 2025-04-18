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В Китае построят самый высокий в мире мост

OC: самый высокий мост в мире высотой 625 метров построят в Китае
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Liu Xu/XinHua/Global Look Press

В Китае построят самый высокий в мире мост, пишет Oddity Central.

В китайской провинции Гуйчжоу завершается строительство моста, который установит новый мировой рекорд. Мост Хуацзян Гранд-Каньон, перекинутый через реку Бэйпань, достигнет высоты 625 метров над водной поверхностью и откроется для движения во второй половине 2025 года. Этот проект продолжит славную традицию региона – в Гуйчжоу уже находится более половины из 100 самых высоких мостов мира.

Строительство началось в январе 2022 года, и сейчас работы выполнены на 95%. Как сообщил главный инженер Guizhou Highway Group Чжан Шэнлинь, мост станет «еще одним знаковым проектом, демонстрирующим мощь китайской инфраструктуры». Он соединит берега в самой глубокой части долины реки Бэйпань, известной как «Земляная трещина», сократив время переправы с одного часа до одной минуты.

Помимо транспортной функции, мост обещает стать новой туристической достопримечательностью. В одной из башен появится стеклянный лифт с панорамным обзором, бар и кафе для наблюдения за звездами. Для любителей «острых ощущений» предусмотрена смотровая площадка со стеклянным полом и самое высокое в мире место для прыжков на тарзанке.

Ранее сообщалось, что в Таиланде расследуют обрушение «китайского» сейсмоустойчивого небоскреба.

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