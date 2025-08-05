Банк России получит право пресекать работу дронов

Центробанк России и его дочерняя структура Российское объединение инкассации смогут пресекать работу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью защиты охраняемых объектов. Это следует из законопроекта, который был внесен в Госдуму, передает «Интерфакс».

В пояснительной записке к документу его авторы указывают, что законопроект необходим для повышения безопасности объектов Банка России в условиях возросшего числа атак с использованием беспилотников.

Если закон будет принят, он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Инициаторами проекта являются группа депутатов и сенаторов.

26 июня сообщалось, что Сбер продолжит создавать и вводить передовые ИИ-технологии в инкассацию для повышения безопасности и эффективности перевозки денежных средств и ценностей. ИИ-помощники будут применяться на каждом этапе — от подготовки инкассаторов перед началом поездки до работы с клиентами.

Ранее стало известно, сколько россиян установили приложение для отслеживания дронов.