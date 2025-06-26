В России появятся ИИ-помощники для инкассаторов

Сбер продолжит создавать и вводить передовые ИИ-технологии в инкассацию для повышения безопасности и эффективности перевозки денежных средств и ценностей. ИИ-помощники будут применяться на каждом этапе — от подготовки инкассаторов перед началом поездки до работы с клиентами, сообщил на XV Всероссийских соревнованиях по многоборью среди работников подразделений инкассации и охраны зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, безопасность для банка остается ведущим направлением работы, и здесь Сбер старается всегда быть на шаг впереди. Cозданные банком интеллектуальные ассистенты, по сути, являются многофункциональными помощниками инкассаторов.

«ИИ-агенты проводят анализ маршрута, ведут контроль подготовки бригад, отслеживают обстановку и помогают на качественно новом уровне взаимодействовать с клиентами. Это серьезный прорыв, который снижает риски, повышает эффективность и надежность», — отметил топ-менеджер Сбера.

Он добавил, что инкассаторы банка — лучшие в своем деле, что подтверждают итоги соревнований. «В тандеме лучших технологий и ведущих профессионалов как раз и рождается инкассация будущего», — подчеркнул Кузнецов.