Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета у четырех вузов

СП: выявлены нарушения у МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и РАЖВиЗ при исполнении бюджета

Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (РАЖВиЗ). Об этом говорится на сайте органа парламентского финансового контроля.

В публикации говорится, что все вузы на высоком уровне исполнили свои расходы: СПбГУ – 100 %, МГУ и РАЖВиЗ – 99,9 %, РАНХиГС – 99,7 %.

«При этом, несмотря на высокие показатели кассового исполнения, ни один из вузов не смог избежать нарушений и недостатков при исполнении бюджета», — говорится в сообщении.

По данным Счетной палаты, самое большое количество нарушений допускалось объектами в сфере закупок, при управлении федеральным имуществом, формировании государственного задания и реализации капитальных вложений. Специалисты отметили, что часть из перечисленных нарушений носит системный характер и уже ранее отмечалась в прошлых проверках вузов.

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