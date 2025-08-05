На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета у четырех вузов

СП: выявлены нарушения у МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и РАЖВиЗ при исполнении бюджета
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (РАЖВиЗ). Об этом говорится на сайте органа парламентского финансового контроля.

В публикации говорится, что все вузы на высоком уровне исполнили свои расходы: СПбГУ – 100 %, МГУ и РАЖВиЗ – 99,9 %, РАНХиГС – 99,7 %.

«При этом, несмотря на высокие показатели кассового исполнения, ни один из вузов не смог избежать нарушений и недостатков при исполнении бюджета», — говорится в сообщении.

По данным Счетной палаты, самое большое количество нарушений допускалось объектами в сфере закупок, при управлении федеральным имуществом, формировании государственного задания и реализации капитальных вложений. Специалисты отметили, что часть из перечисленных нарушений носит системный характер и уже ранее отмечалась в прошлых проверках вузов.

Ранее в Счетной палате рассказали о развитии самых депрессивных регионов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами