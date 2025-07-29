В Счетной палате рассказали о развитии самых депрессивных регионов РФ

Счетная палата (СП) России провела анализ реализации индивидуальных программ развития (ИПР) десяти самых депрессивных регионов страны в 2020–2024 годах. Речь идет о регионах с худшими показателями среднедушевого дохода жителей, безработицы и инвестиций в основной капитал (Адыгея, Алтайский край, республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Псковская и Курганская области), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет ведомства.

Из документа следует, что на первом этапе на реализацию ИПР было предусмотрено 50 млрд рублей. В этом году начался второй этап — программы были обновлены. Хакасия заменила в соответствующем списке Карелию.

Как говорится в отчете, все регионы достигли большинства целей ИПР: они выполнили планы по росту среднедушевых доходов, снижению уровня безработицы и бедности. Однако пять регионов не достигли плановых темпов роста инвестиций. Счетная палата также отметила, что в ИПР вносились изменения: всего за пять лет в них было сделано 47 корректировок.

По оценке СП, 36,4% от общего объема расходов федерального бюджета не привели к запланированным результатам: по 37 из 120 мероприятий ИПР плановые показатели не достигнуты. В ведомстве также отметили недостаточный объем бюджетных ассигнований на ИПР. Так, для завершения всех мероприятий регионам понадобилось привлечь дополнительные средства из собственных бюджетов (в трех регионах — на 550 млн руб., а в текущем году для завершения строительства объектов два региона собираются потратить еще 893,5 млн руб.).

Ранее Путин поручил правительству разработать программу развития регионов, пострадавших от ВСУ.