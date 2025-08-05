Мишустин рассказал о преимуществах советского самолетостроения

Все в России ждут импортозамещенных отечественных самолетов, их производство должно быть надежным, с соблюдением всех требований безопасности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Его слова приводит пресс-служба кабмина.

Уточняется, что на встрече обсуждался вопрос производства полностью импортозамещенных российских пассажирских самолетов. Чемезов рассказал, что у Boeing и Airbus есть девять крупных компаний по всему миру, которые поставляют им комплектующие для самолетов, и отметил, что нет ни одной страны в мире, которая бы полностью производила для себя детали для воздушных судов.

«Одна такая страна была — Советский Союз», — напомнил главе «Ростеха» Мишустин.

Чемезов согласился и добавил, и что сейчас в госкорпорации «вынуждены, в общем-то, вернуться к такой же практике».

В начале июля Мишустин заявил, что на 2026 год запланированы поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми системами и двигателями российского производства. Глава кабмина отметил, что в таких лайнерах применены новейшие материалы и передовые технологии. По словам Мишустина, правительство рассчитывает на то, что отечественная авиационная промышленность сможет набрать высокие темпы производства техники, чтобы обеспечить растущий спрос россиян на перелеты.

Ранее стало известно, что самолет МС-21 с импортозамещенными системами совершил первый полет.