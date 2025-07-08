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Мишустин назвал сроки поставок авиакомпаниям первых самолетов с российскими системами

Мишустин: поставки самолетов с российскими системами запланированы на 2026 год
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми системами и двигателями российского производства, запланированы на 2026 год. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, передает РИА Новости.

Премьер отметил, что в таких лайнерах применены новейшие материалы и передовые технологии. По словам Мишустина, правительство рассчитывает на то, что отечественная авиационная промышленность сможет набрать высокие темпы производства техники, чтобы обеспечить растущий спрос россиян на перелеты.

Выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

В июне сообщалось, что новый российский ближнемагистральный самолет SJ-100, оснащенный отечественными двигателями ПД-8, совершил первый продолжительный перелет. В рамках программы импортозамещения в SJ-100 были заменены все основные иностранные системы: силовые установки, авионика, шасси, системы управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие.

Ранее российские ученые нашли способ повысить надежность самолетов.

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