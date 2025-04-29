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Российский самолет с импортозамещенными системами совершил первый полет

«Ростех»: самолет МС-21 с импортозамещенными системами совершил первый полет

Самолет МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, совершил свой первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в «Ростех»). Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

Отмечается, что на борту самолета тестировались российская авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Воздушное судно находилось в небе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 км в час и высоты 3 тыс. м.

Пилоты рассказали, что полетное задание было выполнено полностью, все системы самолета, в том числе новые отечественные, работали без нареканий.

В «Ростехе» заявили, что этот полет открывает заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике.

Всего в летных испытаниях по программе импортозамещения примут участие два самолета МС-21, которые были использованы в сертификационных испытаниях с зарубежными системами.

МС-21 представляет из себя среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Он создан на базе новейших разработок и ориентирован на пассажирские перевозки.

Ранее полностью российский SJ-100 впервые поднялся в небо.

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