Омич попросил пожилую мать взять кредит и отдал мошенникам 1,5 млн рублей

В Омске 31-летний мужчина отдал мошенникам кредитные средства, взятые на себя и пожилую мать. Об этом сообщает bk55.ru.

Все началось со звонка от человека, представившегося «сотрудником почты», который сообщил о якобы поступившем на имя мужчины конверте. Жертва, ничего не заподозрив, продиктовала мошенникам код из СМС.

Затем злоумышленник, перевоплотившись в сотрудника Центробанка, убедил потерпевшего, что его данные скомпрометированы. Под этим предлогом они заставили мужчину взять кредит на 200 тысяч рублей и перевести эти средства на «безопасный счет». Позже жертва отдала мошенникам свои сбережения и еще 900 тысяч рублей, которые по его просьбе оформила в кредит его пожилая мать. Общий ущерб составил около 1,5 млн рублей.

Ранее московский пенсионер поверил в утечку данных и отдал мошенникам 35 млн рублей.