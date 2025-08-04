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Китай ввел жесткие ограничения на экспорт ключевых минералов для Запада

Китай ограничивает экспорт редкоземельных металлов для западного ВПК
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КНР ввела жесткие ограничения на экспорт ключевых минералов, необходимых западным оборонным компаниям, что заставляет их искать альтернативные источники за пределами страны. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей отрасли.

Издание отмечает, что сокращение поставок редкоземельных металлов и магнитов приводит к задержкам в производстве вооружений и техники — от боеприпасов до беспилотников и истребителей. Один из американских производителей дронов был вынужден откладывать выполнение заказов на несколько недель, пока искал замену китайским компонентам.

Трейдеры рассказали, что цены на некоторые необходимые материалы выросли в пять и более раз по сравнению с довоенным уровнем из-за ограничений, введенных Пекином. Более 80 тысяч деталей, используемых в вооружении США, содержат минералы, подпадающие под китайский экспортный контроль. При этом почти все цепочки поставок зависят от китайских поставщиков, что создает серьезные риски для американской обороны.

Кроме того, китайские власти требуют от западных компаний предоставлять подробную информацию о целях использования закупаемых минералов, чтобы предотвратить их применение в военной сфере.

В начале апреля министерство коммерции Китая внесло 16 американских компаний в список экспортного контроля, ограничив поставки товаров двойного назначения. По информации New York Times, Пекин приостановил экспорт ряда критически важных минералов и магнитов, необходимых для производства автомобилей, беспилотников, роботов и ракет.

В июне Wall Street Journal сообщил, что Китай частично возобновил выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но сроки таких разрешений ограничены шестью месяцами. При этом экспорт специализированных магнитов для военной техники остается под строгим контролем.

Ранее Reuters написал, что американский автопром боится дефицита редкоземельных металлов из Китая.

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