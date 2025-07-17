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В Госдуме высказались о дифференцированной ипотечной ставке в регионах

Володин предложил установить в регионах дифференцированную ипотечную ставку
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает правильным установить в регионах дифференцированную ипотечную ставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в России плоская ставка по ипотечным кредитам, которая не учитывает доходы в регионах. По его мнению, если необходимо сделать все, чтобы страна развивалась, значит надо создать условия в регионах и внести предложение по дифференцированной ипотечной ставке.

Володин добавил, что легче создавать инфраструктуру в крупных городах, но нужно заниматься этим вопросом и на селе.

До этого кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова заявила, что вторичные квартиры в России в августе подешевеют на 2% по сравнению с июнем и июлем.

По данным группы «Плюс», средняя стоимость квадратного метра вторичной квартиры в России в июне снизилась на 1,2% по сравнению с маем, до 179,99 тыс. рублей. В июле снижение цен продолжается, но уже менее выраженно.

Ранее стали известны лидеры рейтинга регионов по доступности жилья.

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