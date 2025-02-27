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У российского офиса TikTok впервые сменился руководитель

Нового руководителя назначили в российском офисе TikTok
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Dado Ruvic/Reuters

Российское юридическое лицо соцсети TikTok сменило гендиректора впервые с момента учреждения — им стала Олеся Иловайская. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

В публикации отмечается, что с момента регистрации ООО «Тикток рус» в марте 2020 года эту позицию занимал Сергей Соколов. Новый российский топ-менеджер вступила в должность, согласно российскому государственному реестру юридических лиц, 26 февраля, отмечает агентство.

В январе в Госдуме заявили, что TikTok может вернуться в Россию после блокировки приложения в США. По словам зампреда комитета по информполитике Андрея Свинцова, компания после ухода с американского рынка может зайти на те, где ей «никто не мешает», в том числе и на российский. При этом другой член комитета, депутат Олег Матвейчев, заявил «Газете.Ru», что вопрос о возвращении соцсети в РФ в Госдуме пока не обсуждался. В то же время глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила мнение, что шансы на полноценное возвращение TikTok в Россию в 2025 году высоки.

Ранее в Роскомнадзоре ответили на вопрос об изменении работы TikTok в России.

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