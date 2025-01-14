Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко в своем Telegram-канале восхитился российскими аналогами McDonald's и KFC, посетив московский торговый центр «Авиапарк».

«Несмотря на санкции, западные компании продолжили продавать быстрое питание в России», — написал он.

Данко отметил два ресторана быстрого питания: «Вкусно — и точка» и Rostic's. Политик отметил, что они заменили ушедшие из РФ сети. Кроме того, он указал, что Burger King не покинул российский рынок и продолжает свой бизнес.

Также Данко во время визита в Москву посетил супермаркет «Ашан» и снял оттуда репортаж, удивившись ассортименту товаров.

В конце декабря в Москву приезжал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик объяснил, что приехал из-за отказа Украины продлевать транзит российского газа. Он также обвинил украинского президента Владимира Зеленского в «саботировании финансовых интересов Словакии и ЕС».

Ранее Такер Карлсон не нашел существенной разницы между McDonalds и «Вкусно — и точка».