Начались поставки природного газа из Азербайджана в Сирию через турецкий город Килис по газопроводу Турция-Сирия. Церемония прошла при участии министра энергетики и природных ресурсов Алпарслана Байрактара, передает турецкий телеканал TRT Haber.

«Сегодня мы являемся свидетелями исторического момента... Мы еще больше укрепляем наши связи с нашими сирийскими братьями и сестрами, которые много лет сильно страдали», — сказал Байрактар.

Он также выразил благодарность Сирии, Азербайджану и Катару за совместную работу и выразил надежду, что проект, который он назвал символом турецко-сирийской дружбы в области энергетики, принесет мир в регион, а также изобилие и процветание странам и народам.

Ожидается, что поставки позволят удовлетворить потребности в электроэнергии 1,6 млн домохозяйств в Сирии.

Газовое соединение от турецкого грода Килиса до сирийского Алеппо было завершено в мае.

В начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Азербайджан выразил готовность оказать Сирийской Арабской Республике содействие в решении вопросов, связанных с обеспечением природным газом. Он назвал нехватку газа самой серьезной проблемой Сирии.

Ранее в РФ отреагировали на решение Азербайджана поставлять газ на Украину.