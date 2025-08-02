Стало известно, насколько вырастет накопительная пенсия россиян с 1 августа

Соцфонд: накопительная пенсия в России вырастет почти на 11% с 1 августа

С 1 августа накопительная пенсия россиян вырастет почти на 10,98%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Соцфонд.

Отмечается, что срочные пенсионные выплаты вырастут на 11,32%.

«В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты», — пояснили в Соцфонде.

Все перерасчеты будут выполнены автоматически, граждан не нужно будет подавать каких-либо заявлений. Сегодня средний размер накопительной пенсии составляет 1,4 тысяч рублей в месяц, а срочной – 2,6 тысяч рублей в месяц.

До этого РИА Новости сообщало, что работающие пенсионеры в России получат прибавку к пенсии за счет перерасчета их стажа с 1 августа.

Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае увеличения индивидуального учета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента.

Подобный перерасчет производится 1 августа ежегодно без заявления пенсионера.

Ранее работающим россиянам напомнили об индексации пенсий.