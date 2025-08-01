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Пенсию работающих пенсионеров пересчитают

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии за счет перерасчета стажа
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Depositphotos

Работающие пенсионеры в России получат прибавку к пенсии за счет перерасчета их стажа с 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае увеличения индивидуального учета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента.

Подчеркивается, что подобный перерасчет производится 1 августа ежегодно без заявления пенсионера.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что увеличение размера пенсии на 70% возможно, если обратиться за ее назначением на семь-восемь лет позже возникновения соответствующего права.

По его словам, в таком случае по закону и к числу набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и к фиксированной выплате будут применены коэффициенты повышения: чем позже обратиться, тем выше будет размер страховой пенсии.

Ранее работающим россиянам напомнили об индексации пенсий.

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