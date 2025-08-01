Стало известно, сколько платят специалистам техподдержки

HeadHunter: средняя зарплата специалистов техподдержки в РФ выросла на 14% за год

Средняя зарплата российских специалистов технической поддержки в январе — июле 2025 года достигла 60,1 тыс. рублей (+14% за год), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню специалиста техподдержки 1 августа.

Ожидания кандидатов все равно опережают предлагаемые работодателями зарплаты и находятся сейчас на уровне 71,8 тыс. рублей, что на 19% выше рынка предложений.

При этом самый заметный разрыв желаемых и предлагаемых зарплат в рублях был зафиксирован в Камчатском крае (ожидаемые зарплаты 100 тыс. рублей, что на 29 тыс. выше предложений), республике Алтай (75 тыс. рублей, на 23,7 тыс. выше), Амурской области (80 тыс. рублей, на 20 тыс. выше), Забайкальском крае (70 тыс. рублей, на 20 тыс.) и Москве (105 тыс. рублей, на 19,7 тыс. выше).

Наиболее конкурентные зарплаты саппорт-специалистам в этом году готовы платить в Москве (85,3 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе и Сахалинской области (по 85 тыс. рублей), Московской области (80,3 тыс. рублей), Мурманской области (80 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (71,9 тыс. рублей) и Камчатском крае (71 тыс. рублей).

За январь-июль 2025 года российские работодатели открыли 38,3 тыс. вакансий для специалистов технической поддержки, и большинство из них относятся к отраслям «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (37% от общего числа таких вакансий), «Финансовый сектор» (10%) и «Розничная торговля» (8%). Среди российских регионов наиболее высокий спрос на услуги техподдержки сложился в этом году в Москве (28%), Санкт-Петербурге (9%), Краснодарском крае, Московской области (4%), Свердловской, Самарской, Нижегородской, Новосибирской областях и республике Татарстан (по 3%).

Ранее стало известно, сколько платят инкассаторам.