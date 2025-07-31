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Стало известно, сколько платят инкассаторам

HeadHunter: средняя зарплата инкассаторов в России выросла на 15% за год
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Средняя предлагаемая зарплата для инкассаторов в России составила 68,2 тыс. рублей в январе — июне 2025 года. За год она выросла на 8,8 тыс. рублей или на 15%, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня инкассатора 1 августа.

При этом ожидания самих инкассаторов выше на 2,3 тыс. рублей и составляют 70,5 тыс. рублей.

Самые большие зарплаты среди регионов инкассаторам предлагают работодатели из Московской области — 115,3 тыс. рублей, Москвы — 112,5 тыс. рублей, Хабаровского края — 90 тыс. рублей, Красноярского края — 89 тыс. рублей, Санкт-Петербурга — 88,1 тыс. рублей.

За первое полугодие в России было открыто 2,4 тыс. вакансий для инкассаторов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на этих специалистов остается примерно на том же уровне (-2%).

Среди регионов больше всего в инкассаторах нуждаются в Свердловской области — на нее приходится 21% или каждая пятая вакансия в стране, в республике Башкортостан – 11%, республике Татарстан — 5%, Москве — 5%, а также в Нижегородской, Московской, Челябинской областях и Пермском крае — по 4%.

Ранее доход пиарщиков превысил их зарплатные ожидания.

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