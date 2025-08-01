Состояние богатейших россиян увеличилось на $20 млрд

Состояние российских миллиардеров с начала 2025 года увеличилось на $20 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2025 года увеличилось на $20,163 млрд. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями.

Больше всех заработал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров — его состояние увеличилось до $14,3 млрд (+$3,27 млрд). Он сохранил за собой девятое место.

На первом месте остался один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, его состояние выросло до $30,4 млрд (+$2,56 млрд). На втором месте — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов ($26,5 млрд).

Замыкает топ-3 основной бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов ($25,2 млрд).

До этого Forbes писал, что совладелец газовой компании «Новатэк» и химической компании «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон занял первое место в рейтинге издания по величине уплаты НДФЛ.

Ранее российская предпринимательница попала в топ 50 богатейших женщин мира.