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Цены на медь упали из-за решения Трампа

Цены на медь рекордно обвалились на новом решении Трампа по пошлинам
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Виктор Чернов/РИА «Новости»

Цены на медь в США пережили самое сильное внутридневное падение за всю историю. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что котировки на медь в четверг торговались на уровне $4,389 за фунт ($9680 за метрическую тонну).

Падение произошло на фоне того, что президент США Дональд Трамп исключил наиболее широко импортируемый вид меди из-под запланированных к введению пошлин, говорится в публикации.

США с 1 августа введут пошлину на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди, размер которой составит 50%.

Соответствующее решение было принято по итогам расследования американского министерства торговли. Ведомство установило, что объемы поставок меди из-за рубежа угрожают национальной безопасности США.

Как отмечается в документе, такая мера направлена на стимулирование инвестиций в американское производство меди и уменьшение зависимости от иностранных поставок.

30 июля Трамп объявил, что Соединенные Штаты введут пошлины для 14 стран с 1 августа без каких-либо отсрочек.

Ранее эксперты оценили возможный ущерб для ЕС от новых пошлин США в $100 млрд.

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