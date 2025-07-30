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Трамп ввел 50-процентную пошлину на импорт изделий из меди

Трамп с 1 августа введет 50-процентную пошлину на импорт изделий из меди
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп с 1 августа введет пошлину на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди, размер которой составит 50%. Об этом говорится в прокламации главы государства, опубликованной на сайте Белого дома.

«Импорт меди в текущих объемах ослабляет американскую промышленную базу и делает США уязвимыми перед внешним давлением», — сказано в заявлении.

Соответствующее решение было принято по итогам расследования американского министерства торговли. Ведомство установило, что объемы поставок меди из-за рубежа угрожают национальной безопасности США.

Как отмечается в документе, такая мера направлена на стимулирование инвестиций в американское производство меди и уменьшение зависимости от иностранных поставок.

30 июля Трамп объявил, что Соединенные Штаты введут пошлины для 14 стран с 1 августа без каких-либо отсрочек.

Ранее в США заявили, что Трамп хочет ввести пошлины, чтобы лишить Россию финансирования СВО.

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