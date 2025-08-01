Названы последствия введения в России работы только по специальности

Если в России введут возможность работать только по специальности, может вырасти неофициальная занятость и серый рынок труда в высокооплачиваемых профессиях — IT, маркетинг, финансы, продажи. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист Кирилл Селезнев.

«Государство хочет повысить ценность профильного образования. Но в результате может быть так, что еще больше людей будут не только учиться, но и работать по профессии, которая им не подходит — просто потому, что в нее было легче попасть. Также наверняка вырастет неофициальная занятость и серый рынок труда, прежде всего в денежных профессиях: IT, маркетинг, финансы, продажи. Государство от этого будет терять: люди, которые хотят и умеют зарабатывать, не будут платить взносы и налоги. А те, кто не смогли встроиться в рынок труда, будут работать в бюджетной сфере за копейки, получая больше, чем они вносят в систему. Это может сильно отрицательно сказаться на бюджетной и пенсионной системах», — отметил Селезнев.

По его словам, в будущем из-за таких ограничений возникнет масса перекосов по типу тех, которые оставила экономика СССР: множество ненужных отраслей, предприятий и специалистов, которые государство однажды не сможет содержать. В то время как самые предприимчивые и ценные кадры могут начать уезжать в другие страны, заключил эксперт.

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил запретить студентам работать не по специальности на заседании Совета российского Союза ректоров в середине июля. Для этого в дипломы студентов будут вносить список разрешенных для них профессий. Садовничий отметил, что такая мера должна ограничить возможности выпускников в плане трудоустройства. Эксперты уже назвали предложение Садовничего «новой формой рабства».

Ранее в «Гарда Капитал» заявили, что россияне могут получать прибавку к зарплате 10—20% каждый год, постоянно повышая квалификацию. По его словам, нужно регулярно проходить курсы и учиться. И тогда доход будет расти на 10—20% не одноразово, а каждый год.